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Происшествия10 августа 2022 9:30

В Кировской области бывшего полицейского осудят за получение взятки и мошенничество

Расследование уголовного дела завершено
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Вскоре бывший сотрудник правоохранительных органов предстанет перед судом.

Вскоре бывший сотрудник правоохранительных органов предстанет перед судом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области осудят бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в получении взяток и мошенничестве. Об этом сообщает областной Следком.

По версии ведомства, бывший правоохранитель некогда получил более 290 тысяч рублей в качестве взятки. Взамен он должен был предупреждать о предстоящих рейдах по выявлению незаконной торговли алкоголем, а также не привлекать к ответственности нарушителей. Помимо того, он неоднократно обворовывал предпринимателей, сообщая о якобы готовящихся проверках в сфере незаконного оборота алкогольной и контрафактной продукции.

На данный момент расследование уголовного дела по двум статьям завершено. Вместе с обвинительным заключением его направили в суд для рассмотрения по существу.