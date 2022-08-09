В Кирове ремонтируют тротуары на улицах Казанской и Розы Люксембург

Сейчас рабочие укладывают на тротуарах асфальтобетон. Фото: admkirov.ru

В Кирове рабочие приступили к ремонту тротуаров на улицах Казанской и Розы Люксембург. Об этом сообщили в горадминистрации.

На эту пешеходную зону кировчане жаловались давно: асфальт находился в плохом состоянии, а где-то и вовсе отсутствовал. Отметим, что данные дорожки - это подходы к набережной Грина возле Феодоровской церкви. На днях подрядчик демонтировал старое асфальтобетонное покрытие и теперь начал укладывать новое. Уже установлены новые поребрики.

Протяженность отремонтированных участков составит около 200 метров. Работы пройдут в течение двух дней.