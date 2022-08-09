За неделю в Кирове за неправильную парковку оштрафовали около 200 водителей

За неправильную парковку водителей могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей. Фото: vk.com/gibdd43

В начале августа кировские автоинспекторы вновь провели рейды по проверке правил парковки машин на улицах города. Об их результатах сообщили в областном ГИБДД.

Так, за последнюю неделю с улиц города эвакуировали 74 транспортных средства. Помимо этого, за нарушение правил парковки к административной ответственности привлекли 185 водителей. За это могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей.

Добавим, что с начала 2022 года в Кирове за подобное правонарушение наказали 2214 автомобилистов. А с улиц эвакуировали 1121 машину. ГИБДД продолжит проводить подобные рейды и дальше.