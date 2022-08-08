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Общество8 августа 2022 11:53

Система «Электронный звонарь» появилась в Спасском соборе в Кирове

Новинка не заменит сотрудника, но облегчит ему работу
Иван Кабанов
Благодаря «Электронному звонарю» кировчане будут слышать звон колоколов ежедневно. Фото: spassobor.ru

Благодаря «Электронному звонарю» кировчане будут слышать звон колоколов ежедневно. Фото: spassobor.ru

В Кирове в Спасском соборе установили автоматическую систему управления колоколами «Электронный звонарь», сообщается на сайте этого храма.

Известно, что устройство запускается с помощью пульта, который соединен с колоколами тросами. На нем находятся четырнадцать кнопок, каждая из них отвечает за включение определенной мелодии. Всего в системе задействованы 15 из 20 церковных колоколов.

Управлять устройством сотрудник может как удаленно, так и находясь на рабочем месте. Как отметил настоятель храма Петр Машковцев, по качеству исполнения мелодий автоматика не уступает людям. Однако служители продолжат звонить и вживую. Настоятель подчеркнул, что в соборе поддерживают как традиционные способы работы на колокольне, так и разумное внедрение современных технологий.

Добавим, что благодаря «Электронному звонарю», колокола будут проигрывать мелодии чаще: горожане будут слышать их каждый день в 12 часов.