Прогноз погоды в Кирове с 8 по 12 августа: температурные качели и грозы

В первые дни новой недели ожидаются обильные дожди и грозы.
Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
Кировчан ожидают температурные качели! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на рабочую неделю с 8 по 12 августа.
Понедельник, 8 августа
День обещает быть жарким: до +28 градусов днем. Погода будет солнечной, без осадков. Ветра практически не будет, небольшие порывы составят всего 3-4 м/с. Атмосферное давление - 750 мм ртутного столба.
Вторник, 9 августа
Снова жара до +27 градусов. Стоит быть готовыми к грозе, которая начнется с самого утра и продлится до ночи с небольшим перерывом в полдень. Ожидаются обильные осадки. Порывы ветра составят до 6 м/с. Атмосферное давление - 750-752 мм ртутного столба.
Среда, 10 августа
По сравнению с минувшими днями станет значительно прохладнее: температура воздуха поднимется максимум до +21 градуса. В 15 часов вновь ожидается гроза, дождь будет лить до ночи. Порывы ветра составят 3 м/с максимум. Атмосферное давление - 750 мм ртутного столба.
Четверг, 11 августа
Температура воздуха вновь составит не более +21 градуса. Осадков не ожидается, день будет пасмурным. Ветра практически не будет, возможны порывы до 2 м/с. Атмосферное давление - 751 мм ртутного столба.
Пятница, 12 августа
За окном потеплеет до +22 градусов. День будет преимущественно солнечным, без осадков. В течение дня возможен резкий ветер, а к вечеру порывы могут достигать 10 м/с. Атмосферное давление - 750-751 мм ртутного столба.