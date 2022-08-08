Прогноз погоды в Кирове с 8 по 12 августа: температурные качели и грозы

В первые дни новой недели ожидаются обильные дожди и грозы. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Кировчан ожидают температурные качели! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на рабочую неделю с 8 по 12 августа.

Понедельник, 8 августа

День обещает быть жарким: до +28 градусов днем. Погода будет солнечной, без осадков. Ветра практически не будет, небольшие порывы составят всего 3-4 м/с. Атмосферное давление - 750 мм ртутного столба.

Вторник, 9 августа

Снова жара до +27 градусов. Стоит быть готовыми к грозе, которая начнется с самого утра и продлится до ночи с небольшим перерывом в полдень. Ожидаются обильные осадки. Порывы ветра составят до 6 м/с. Атмосферное давление - 750-752 мм ртутного столба.

Среда, 10 августа

По сравнению с минувшими днями станет значительно прохладнее: температура воздуха поднимется максимум до +21 градуса. В 15 часов вновь ожидается гроза, дождь будет лить до ночи. Порывы ветра составят 3 м/с максимум. Атмосферное давление - 750 мм ртутного столба.

Четверг, 11 августа

Температура воздуха вновь составит не более +21 градуса. Осадков не ожидается, день будет пасмурным. Ветра практически не будет, возможны порывы до 2 м/с. Атмосферное давление - 751 мм ртутного столба.

Пятница, 12 августа

За окном потеплеет до +22 градусов. День будет преимущественно солнечным, без осадков. В течение дня возможен резкий ветер, а к вечеру порывы могут достигать 10 м/с. Атмосферное давление - 750-751 мм ртутного столба.