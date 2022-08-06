В Кировской области ищут мужчину, пропавшего пять дней назад

Если вы видели этого мужчину, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают мужчину, пропавшего пять дней назад. Федора Макарова в последний раз видели 1 августа в деревне Шухарды Кирово-Чепецкого района. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Федору Евлампиевичу 60 лет, его рост 165 см, нормального телосложения, у него седые волосы. Из отличительных примет - усы и хромота. Мужчина был одет, предположительно, в темную куртку-кофту, серые штаны и серую шапку с полями.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Если вы хотите помочь в поисках, вся актуальная информация здесь.