В Кирове арестовали маршрутку во время рейда по выявлению нелегальных перевозчиков

В результате транспортное средство арестовали и изъяли. Фото: kirovreg.ru

В Кирове во время рейда по выявлению нелегальных перевозчиков арестовали маршрутку с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Рейд прошел 5 августа по областному центру. Сотрудники ГИБДД остановили ГАЗ-3221, перевозивший людей по маршруту «Киров - Костино (Сосновый) - Бахта». В ходе проверки выяснилось, что у водителя нет карты маршрута регулярных перевозок, страхования гражданской ответственности перевозчика, отсутствует периодический техосмотр. В итоге транспортное средство арестовали и изъяли, причем в салоне на тот момент находились шесть пассажиров.

- Садясь в нелегальное такси или автобус, вы подвергаете риску свою жизнь и здоровье, потому что в нелегальном транспорте никто не проверяет его техническую исправность, пассажирам не выдают билеты, нет контроля за тем, в каком состоянии водитель вышел в рейс, а за рулем может оказаться человек без опыта вождения, - добавили в пресс-службе.

Стоит также отметить, что за осуществление нелегальных перевозок грозит штраф в размере до 400 тысяч рублей, в том числе возможна конфискация транспорта.