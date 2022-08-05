В Садаковском два человека пострадали в тройном ДТП

Одна из машин опрокинулась от удара. Фото: ГИБДД Кировской области

В Садаковском произошло тройное ДТП, в котором пострадали двое человек. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария случилась сегодня, 5 августа, в 08.15. На улице Московской у дом №51 столкнулись три автомобиля: «Шевроле», «Шкода» и «Тойота». Последняя иномарка из-за удара опрокинулась на бок. Кто стал виновником столкновения - не уточняется. В результате аварии пострадали два человека: 30-летний водитель «Шевроле» и 75-летняя пассажирка «Тойоты». Степень тяжести их травм не сообщается.

По факту аварии проводится проверка. Полиция устанавливает все причины и условия совершения столкновения.