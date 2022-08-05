К юбилейному дню рождения Кирова благоустроят парки

Набережную Грина в последний раз благоустраивали в 2012 году. Фото: архив «КП» Киров

В Кирове к 2024 году благоустроят три площадки для отдыха: набережную Грина, сквер С.М. Кирова и Александровском сад. Об этом сообщают в пресс-центре областного правительства.

Так, каждое из этих мест к 650-летию Кирова должны подготовить для комфортного проведения праздника. Средства на реконструкцию объектов планируют получить благодаря нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».

Например, в парке С.М. Кирова уже в этом году отремонтируют пирс, установят новые фонари и видеокамеры, обновят пешеходные дорожки. Помимо этого, там укрепят берега верхнего и нижнего прудов.

В Александровском саду также планируется много перемен. К дню рождения города в нем хотят реконструировать ротонды, тротуары, ограждения. А еще поставить новые скамейки и урны. Кроме того, на территории сквера посадят деревья и другие растения.

Какие изменения к 650-летию Кирова ожидают набережную Грина, пока неизвестно. В последний раз ее благоустраивали в 2012 году.