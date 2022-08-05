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Общество5 августа 2022 12:44

В Кирове на перекрестке улиц Проезжей и Павла Корчагина снова меняют схему движения

Изменения вступят в силу с понедельника, 8 августа
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Второй этап обустройства развязки завершится на выходных. Фото: admkirov.ru

Второй этап обустройства развязки завершится на выходных. Фото: admkirov.ru

В Кирове в очередной раз изменится схема движения на перекрестке улиц Павла Корчагина и Проезжей. Об этом информирует горадминистрация.

В предстоящие выходные подрядчик закончит второй этап ремонта круговой развязки: рабочие заасфальтируют среднюю полосу по улице Павла Корчагина. В связи с этим утром в понедельник, 8 августа, на участке начнет действовать новая схема движения через Т-образный перекресток. Крайнюю правую полосу со стороны мемориала Старо-Макарьевского кладбища планируют перекрыть.

Водителей просят быть внимательными и ориентироваться на дорожные знаки и разметку.