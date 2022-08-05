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Общество5 августа 2022 10:55

В Кировской области мужчина отправил мошенникам более 500 тысяч рублей

Он перечислял деньги на «безопасные» счета
Иван Кабанов
Мужчина доверился мошенникам и взял в банке несколько кредитов.

Мужчина доверился мошенникам и взял в банке несколько кредитов.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Дистанционные мошенники обманули жителя Белой Холуницы на 537 тысяч рублей. О преступлении рассказали в УМВД по Кировской области.

В телефонных разговорах преступники представлялись сотрудниками портала «Госуслуг», правоохранительных органов и Центрального банка. Они сообщили мужчине, что на него хочет оформить кредит третье лицо. Мошенники информировали жертву, что нужно делать в такой ситуации.

Потерпевший доверился мошенникам и взял в банке несколько кредитов. После чего он переводил деньги частями на разные «безопасные счета», которые указали обманщики. Однако выяснилось, что то были телефонные номера преступников. Таким образом мужчина перечислил им более полумиллиона рублей.

В отношении преступников возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.