В Кирове расширяют улицу Красина

Подрядчик укладывает на участке щебень, после чего начнется асфальтирование. Фото: admkirov.ru

В Кирове началось расширение улицы Красина. Об этом сообщает горадминистрация.

Сейчас подрядчик укладывает щебень на участке рядом с перекрестком. Далее по планам - укладка нескольких слоев асфальтобетона на дополнительной полосе. На всем протяжении отрезка установлен бордюрный камень. На территории параллельно с основными работами идет обустройство тротуаров, где уже частично уложен асфальт.

После завершения расширения проезжей части подрядчик проведет фрезерование на всю ширину дорожного полотна по Красина. На участке, прилегающему к перекрестку с Сурикова, также уложат два слоя асфальта.

Отметим, что расширение улицы Красина выполняется в рамках строительства улицы Сурикова, которое находится на втором этапе. Рабочие готовят песчаное основание новой дороги, и во второй половине августа начнут асфальтировать проезжую часть.