В Кирове три человека пострадали в ДТП с автобусом

Две пассажирки автобуса и одна пассажирка иномарки получили травмы. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове в аварию попал пассажирский автобус. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

ДТП произошло 4 августа в 14.45 на улице Комсомольской. У дома №19 «Опель Зафира» врезался в пассажирский автобус городского маршрута. В результате происшествия пострадали три человека: 63-летняя пассажирка иномарки и две пассажирки автобуса, 23-летняя девушка и 62-летняя женщина. Степень тяжести их травм неизвестна. По факту ДТП идет проверка, устанавливается причина аварии.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло пять аварий, в которых пострадали семь человек. Погибших нет.