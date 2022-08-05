В Кирове ищут женщину, пропавшую почти три недели назад

Женщина ушла из дома 20 июля и не вернулась. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают 50-летнюю женщину, пропавшую 17 дней назад. 20 июля она ушла из дома и не вернулась. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы Микрюковой Натальи Владимировны сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Рост пропавшей 164 см, она худощавого телосложения, у нее голубые глаза и русые с сединой волосы. Была одета, предположительно, в светло-голубую джинсовку, синюю футболку, джинсы и черные кеды.

Если у вас есть информация о местонахождении Натальи Владимировны, сообщите по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.