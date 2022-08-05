В Кирове на площади Лепсе установили сервис-станцию для ремонта велосипедов

На сервис-станции кировчане смогут провести минимальный ремонт своего двухколесного транспорта. Фото: Сергей ГАПОН

В Кирове оборудовали еще одну сервис-станцию для ремонта велосипедов. Очередная точка появилась на площади Лепсе. Об этом сообщает горадминистрация.

На сервис-станции можно бесплатно накачать колеса велосипеда, провести минимальную починку - в распоряжении кировчан будет небольшой инструментарий, позволяющий отрегулировать седло или руль. Всего в Кирове расположены 17 таких пунктов, и планируется создать еще 8.

- Велопитстопы монтируют в популярных общественных местах отдыха кировчан, а также у торговых точек с большой проходимостью. В ближайшее время стенды появятся в Чистых прудах, Озерках, на улице Московской, на площади Лепсе и на Октябрьском проспекте, - добавили в мэрии.

Отметим также, что установка этих сервис-станций была инициативой активистов. Идею поддержали в областном Минтрансе. Сейчас кировские велопитстопы появляются в городе благодаря социальному партнерству с представителями бизнес-сообщества, как пояснили в ведомстве.