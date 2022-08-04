В Кирове вновь откроют футбольный клуб «Динамо»

По планам, команда станет опорной точкой развития футбола в Кировской области. Фото: Александр ГЛУЗ

В Кировской области возродят футбольный клуб «Динамо». Такое решение приняли на совещании в четверг, 4 августа, в день 99-летия команды, сообщают в пресс-центре регионального правительства.

Известно, что «Динамо» учредят как автономную и некоммерческую организацию. Основателями клуба выступят региональная Федерация футбола и министерство спорта и молодежной политики. Планируется, что команда станет опорной точкой развития футбола в Кировской области и даст ему новый вектор развития.

Добавим, что «Динамо» уже вернули в третий дивизион всероссийских соревнований. Текущий состав команды провел семь игр в этом турнире, четыре из них выиграл. На домашних матчах поболеть за клуб приходят более тысячи человек.