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Происшествия4 августа 2022 12:50

Высокая пожароопасность ожидается в Кировской области до конца недели

По прогнозам синоптиков, сухая погода продержится до 8 августа
Виктор Карпов
Виктор Карпов
С начала сезона в регионе зарегистрировано 34 лесных пожара.

С начала сезона в регионе зарегистрировано 34 лесных пожара.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за жаркой погоды и отсутствия дождей в Кировской области прогнозируется высокая пожарная опасность в лесах. Соответствующее предупреждение выпустило региональное МЧС.

- С 4 по 8 августа в большинстве районов области ожидается высокая пожарная опасность, - уточнили в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, что с начала сезона в регионе зарегистрировано 34 лесных пожара на площади 65, 270 га, в том числе на нелесных территориях - 1,84 га. На данный момент действующих возгораний в Кировской области не зарегистрировано.