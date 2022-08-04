В Кирове мотоцикл угодил под колеса иномарки

Столкновение мотоцикла Kawasaki и автомобиля Datsun произошло у дома № 135а на улице Московской. Фото: ГИБДД Кировской области

В Киров на улице Московской в результате ДТП пострадали два человека. Информацию об этом сообщили пресс-службе Госавтоинспекции Кировской области.

- В 21 час 10 минут у дома № 135а произошло столкновение мотоцикла Kawasaki и автомобиля Datsun, - рассказали в региональном ГИБДД.

По предварительной информации, основной удар пришелся на лобовое стекло иномарки. После столкновения помощь врачей понадобилась 21-летнему водителю и 19-летней пассажирке мотоцикла.

Как отметили ведомстве, по факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения ДТП.

Отметим, что за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло пять дорожно транспортных происшествий, в которых семь человек получили травмы.