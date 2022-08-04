Хотел поиграть: в Кирове нашли 6-летнего мальчика, сбежавшего от бабушки

Мальчика нашли, играющим на детской площадке. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове сотрудники правоохранительных органов обнаружили потерявшегося 6-летнего мальчика. Он сбежал от своей бабушки во время похода в магазин, сообщают в областном управлении Росгвардии.

По информации ведомства, 59-летняя женщина пошла с внуком за покупками в один из магазинов на улицу Конева. В торговой лавке она обнаружила, что ребенка рядом с ней нет и обратилась за помощью в полицию. Там узнали, что мальчик приехал к бабушке из Санкт-Петербурга, поэтому он не разбирается в кировских окрестностях.

Приметы малыша передали всем патрулирующим отрядам Росгвардии. Один из них обнаружил его на детской площадке неподалеку от магазина. Ребенок объяснил, что ушел от родственницы, потому что хотел поиграть. Юного путешественника вернули бабушке.