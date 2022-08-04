Житель Свечинского района вырастил у себя 870 кустов мака

Полицейские изъяли у мужчины все кусты мака. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Свечинском районе полицейские арестовали жителя, который выращивал мак на дачном участке. Об этом сообщили в УМВД по Кировской области.

Следователи выяснили, что 50-летнего мужчину ранее уже судили за преступление, связанное с наркотиками. В этот раз сотрудники правоохранительных органов изъяли у него 870 кустов мака. Ботаника-любителя обвинили в незаконном разведении наркосодержащих растений в особо крупном размере. За это ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее за подобное правонарушение осудили жителя Куменского района. Он выращивал кусты конопли в саду и делал из них марихуану.