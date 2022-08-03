В Первомайском районе Кирова меняют старые уличные фонари

По просьбам местных жителей рабочие установили один дополнительный светильник. Фото: admkirov.ru

В Первомайском районе идет замена старых уличных фонарей. Об этом рассказали в администрации Кирова.

Так, опоры уличного освещения меняют на улице Вишневой. Рабочие обновили уже пять светильников, а также установили один дополнительный - по просьбам местных жителей.

В мэрии уточнили, что работы идут в рамках трехлетней муниципальной программы по устройству наружного освещения. В список входят улицы и дороги на пригородных территориях.

Всего с начала 2021 года фонари появились на улицах Рабочей, Прудной, Серовской, Снежной, Кедровой, Баумана вдоль домов 2, 2а, 2б, 4а, Филатова, а также на проезде Вятский посад от ул. Восьмого Марта до ул. Покровской.