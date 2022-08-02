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Общество2 августа 2022 14:23

За минувшие 7 месяцев 223 кировчанина сменили ФИО

Только за минувший месяц сотрудники ЗАГСа приняли 48 таких заявлений
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Количество кировчан, пожелавших сменить паспортные данные в мае, побило мартовский рекорд.

Количество кировчан, пожелавших сменить паспортные данные в мае, побило мартовский рекорд.

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В июле 2022 года 48 кировчан сменили фамилию, имя или отчество. Этот показатель побил мартовский рекорд в 44 актовых записи о смене ФИО. Такую статистику сообщает Минюст Кировской области.

Как сообщает ведомство, всего за семь месяцев года по отделу ЗАГС составлено 223 записи акта о перемене имени. Министерство также отмечает, что за аналогичный период 2021, 2020 и 2019 годов приняли 169, 117 и 141 заявление соответственно.

Ранее Минюст сообщал о самых редких, необычных и популярных именах, которые получили кировские малыши, родившиеся в июне. Прочитать об этом подробнее можно здесь.