Кировчане 4 августа смогут бесплатно проверить свое здоровье на Театральной площади

На площади будет работать мобильный центр здоровья. Фото: kirovreg.ru

Кировчане смогут бесплатно проверить свое здоровье. На Театральной площади будет работать мобильный центр Кировского клинико-диагностического центра. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие пройдет 4 августа с 9 до 14 часов. Желающим проведут экспресс-исследование, включающее измерение артериального давления, определение уровня холестерина и глюкозы крови, индекса массы тела и другое. Женщины также смогут провериться на передвижном маммографе.

- Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведут анкетирование и проконсультируют по вопросам здорового образа жизни, факторам риска хронических неинфекционных заболеваний. Сотрудники Кировского областного наркологического диспансера дадут рекомендации по вопросам профилактики и лечения потребления алкогольсодержащей продукции, - добавили в пресс-службе правительства.