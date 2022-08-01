В Макарье частично обрушившийся мост через Сандаловку отремонтируют в 2023 году

Пешеходная часть моста рухнула в реку 31 июля. Фото: vk.com/kirovreg43

В слободе Макарье частично рухнул мост через Сандаловку: пешеходные секции упали в реку. Ремонт переправы намечен только на 2023 год, сообщили в областном правительстве.

- С 30 июля начался ремонт деформационных швов. Сегодня, 1 августа будет обеспечен безопасный коридор для проезда. Установят бетонные блоки с подсветкой, чтобы пешеходы могли пройти по мосту, будут установлены дополнительные знаки, ограничивающие скорость автомобилей, - информирует пресс-служба правительства региона.

Врио губернатора Александр Соколов поручил министру транспорта Юрию Логинову направить на место своих специалистов и взять объект на контроль.

Паблик «Строим Киров» добавляет, что одна из секций моста через Сандаловку обвалилась еще три года назад, в июне 2019. Вопрос о проведении ремонта обещали рассмотреть при выделении дополнительных ассигнований, но его так и не произошло.