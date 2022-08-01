Прогноз погоды в Кирове с 1 по 5 августа: тепло и немного дождливо

В течение недели кировчанам придется пережить парочку гроз. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новая неделя выдастся теплой, но не без дождей. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове с 1 по 5 августа.

Понедельник, 1 августа

Температура воздуха поднимется до +23 градусов. Погода будет солнечной до середины дня, к 15 часам небо закроют облака. Осадков не ожидается. Порывы ветра могут составить до 7 м/с. Атмосферное давление - 748 мм ртутного столба.

Вторник, 2 августа

Воздух вновь прогреется до +23 градусов. С полудня обещается небольшой дождь, который в 18 часов перерастет в грозу. Возможны небольшие порывы ветра, до 4 м/с. Атмосферное давление поднимется до 750 мм ртутного столба.

Среда, 3 августа

В этот день дожди прекратятся. Погода будет облачной, без осадков. Температура воздуха составит +25 градусов. Ветра почти не будет, порывы составят до 4 м/с. Атмосферное давление останется на прежней отметке.

Четверг, 4 августа

День будет пасмурным, но дождей не предвидится. На улице ожидается теплая погода: +25 градусов. По прогнозу синоптиков, ветра не ожидается: возможны порывы максимум 2 м/с. Атмосферное давление повысится до 752 мм ртутного столба.

Пятница, 5 августа

В последний день рабочей недели ожидается повышение температуры воздуха до +26 градусов. С 15 часов ожидается гроза, с 18 - сильный дождь. Порывы ветра могут составить до 7 м/с. Атмосферное давление будет колебаться на отметке в 750-752 мм ртутного столба.