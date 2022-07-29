В Кировской области 13-летний ребенок пострадал от укуса собаки

О случаях нападения животных на человека нужно сообщать в ветклиники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июле в Подосиновском районе собака покусала 13-летнего подростка. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора по Кировской области, Пермскому краю и Удмуртской республике.

В соответствии с ветеринарными правилами, хозяин животного должен был в течение 12 часов привести своего питомца на осмотр к специалисту и поместить его на 10-дневный карантин. Мужчина этого не сделал. В связи с нарушением в понедельник, 25 июля владельцу пса выписали предостережение.

В управлении Россельхознадзора напоминают, что владельцы животных должны ежегодно вакцинировать своих питомцев от бешенства. И обязательно сообщать о всех случаях о всех случаях нападения собак на человека в ветлечебницы.

Ранее мы писали, что подобный случай нападения произошел в июне в Вятскополянском районе. Там собака атаковала 10-летнего ребенка и поранила ему кисть.