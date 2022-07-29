Кировчане 30 июля смогут сдать вторсырье на переработку

Сдать можно макулатуру, картон, алюминий и другие виды вторсырья. Фото: Анастасия ОСИПОВА

30 июля по Кирову снова проедет экомобиль. Об этом сообщает региональный оператор «Куприт».

Мобильный пункт сбора вторсырья будет останавливаться в следующих точках:

- 10.00 - 12.00 - Чистопрудненская, 10 (во дворе за ТЦ «RED»);

- 12.30 - 13.30 - Дворец Пионеров (на главной парковке);

- 14.00 - 15.00 - Ленина, 20 (у магазина «Глобус»). Тут «Экомобиль» будет работать впервые.

На двух последних точках кировчане смогут сдать макулатуру, алюминий, картон, жесть и другие виды вторсырья. Полный список можно посмотреть здесь. На Чистопрудненской перечень намного больше, посмотреть его можно по этой ссылке.

Регоператор также отмечает, что все остановки строго ограничены по времени.

- После окончания стоянки машина уезжает дальше по маршруту. Пожалуйста, приходите вовремя, - добавили в «Куприте».