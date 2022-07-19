Житель Кирово-Чепецка вырастил у себя в квартире 300 кустов конопли

Жителю Кирово-Чепецка грозит до двух лет за культивирование наркосодержащей травы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирово-Чепецке у местного 37-летнего жителя полицейские обнаружили 300 кустов конопли. Кроме того, у мужчины нашли изготовленный из этого растения наркотик. Об этом сообщили в областном УМВД.

Чепчанин растил наркосодержащую траву в горшках, стаканчиках, ведрах. Причем, не только в квартире, но и в трех теплицах на дачном участке в 30 километрах от города. Полицейские изъяли урожай жителя районного центра и возбудили два уголовных дела. Его обвинили в незаконном производстве и хранении запрещенных веществ. За подобное растениеводство мужчина может отправиться в места не столь отдаленные на довольно длительный срок.

А пока следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.