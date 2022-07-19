В Кирове на перекрестке улиц Воровского и Попова может появиться кольцевая развязка

На участке также планируют сделать надземные пешеходные переходы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кирове на перекрестке Воровского и Попова могут организовать круговое движение. Об этом сообщили во время заседания комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры.

Круговая развязка на перекрестке может появиться в рамках застройки территории в районе Мелькомбинатовского проезда. На участке в шесть гектаров планируют возвести детсад и несколько многоэтажных высоток.

На перекрестке же предложили обустроить круговое движение. Сейчас для этого необходимо составить проектно-сметную документацию и направить ее на экспертизу. Однако предпроектное решение уже существует, и экспертный совет при администрации ее уже одобрил. Об этом сообщил представитель «Кировспецмонтажа», компании-застройщика.

Возможно также обустройство подземных пешеходных переходов на участке. Надземные расположить не удастся из-за троллейбусных проводов. Вопрос будет обсуждаться с ресурсоснабжающими организациями.