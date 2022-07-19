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Происшествия19 июля 2022 9:17

В Вятских Полянах утонул 12-летний мальчик

Два друга пришли купаться на необорудованный пляж, и во время отдыха произошла трагедия
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Один из мальчиков сорвался во время прогулки по песчаной косе, и его унесло течением.

Один из мальчиков сорвался во время прогулки по песчаной косе, и его унесло течением.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Вятских Полянах на реке утонул ребенок. Подробности сообщили в областном УМВД.

Трагедия произошла 18 июля на Вятке неподалеку от райцентра. Как выяснили правоохранители, двое друзей-пятиклассников пришли на «дикий» пляж купаться. Ребята шли по песчаной косе и сорвались, одного из них стало уносить течением. Взрослые, ставшие очевидцами, бросились на помощь, но успели спасти только одного. Второй мальчик, 12-летний подросток, утонул. Его тело до сих пор не найдено, ведутся поиски.

- Сотрудники УМВД России по Кировской области напоминают гражданам о мерах безопасности во время отдыха у водоемов. Исключите купание в незнакомых или необорудованных для плавания местах. Дети не должны находиться в воде без присмотра родителей, - сообщает ведомство.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.