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Общество19 июля 2022 8:36

Жителя Кировской области осудили за интернет-фейк

Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей
Иван Кабанов
Жителя Кировской области осудили за интернет-фейк

Жителя Кировской области осудили за интернет-фейк

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Куменском районе за клевету в интернете осудили 43-летнего местного жителя. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Следствие выяснило, что в июне 2021 года мужчина разместил в социальной сети видео с обвинением одного из муниципальных служащих в воровстве и продаже государственного имущества. При этом отметил, что сделал это из-за отказа в возбуждении уголовного дела против чиновника. И сообщил в ролике персональные данные этого человека.

Суд признал клеветника виновным и наказал штрафом на сумму 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.