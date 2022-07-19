В Кировской области из-за сильных дождей объявили метеопредупреждение на 19 июля

Местами по региону ожидаются очень сильные и продолжительные дожди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Кировской области не улучшится в ближайшее время. ГУ МЧС по региону объявило метеопредупреждение на 19 июля.

По данным кировского ЦГМС, до конца дня местами по области сохранятся очень сильные дожди. За 12 часов может выпасть до 50 мм осадков. Кроме того, согласно прогнозу, ожидаются продолжительные сильные дожди: за двое суток может выпасть до 100 мм осадков.

Кировчан просят быть внимательными и осторожными. Во время сильных ливней лучше воздержаться от поездок по городу, по возможности оставайтесь дома или на работе. Будучи на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения, найдите здания, расположенные выше возможного уровня подтопления.