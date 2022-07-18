В Кирове собственников дома Кардакова на Московской обязали вернуть зданию исторический облик

Собственникам придется демонтировать сайдинг и кондиционеры со здания. Фото: vk.com/public178853866

В Кирове собственников дома Кардакова обязали восстановить исторический облик здания. Об этом сообщает управление госохраны ОКН по региону.

Речь идет о доме №21 по улице Московской, который является объектом культурного наследия под названием «Дом, в котором жил зоолог А.И. Кардаков». Сейчас у здания три собственника, и им вынесли предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Владельцам предложено провести работы по сохранению здания. В их число входят ремонт аварийной кровли и карнизного свеса, восстановление отделки второго этажа и воссоздание утраченных резных фасадов. Одно из главных требований - демонтаж сайдинга, кондиционеров, спутниковых антенн и навесов, искажающих исторический облик здания. Собственникам также необходимо заполнить оконные проемы.