Работы проведут до начала нового учебного года. Фото: admkirov.ru

В пятницу, 15 июня, глава Кирова Елена Ковалева и депутаты Гордумы проверили, как в школах и детских садах проводятся работы по антитеррористической защищенности.

Так, в детском саду № 223 смонтирована система круглосуточного видеонаблюдения. Для этого установлены 11 уличных камер, еще 12 устройств расположены внутри здания. Помимо того, помещение оснастили системой экстренного оповещения. Для обеспечения безопасности детей учреждению выделили из городского бюджета 780 тысяч рублей.

В школе № 66 при входе в здание установили три турникета, два видеодомофона в холле и помещении бассейна. Также приобретены карточки для доступа учеников. Стоимость работ составила 600 тысяч рублей.

Всего 2022 году в Кирове оборудуют системами видеонаблюдения 41 детский сад и дооборудуют еще 27 учреждений. В трех школах устройства заменят. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, на эти цели в бюджете предусмотрено 39 миллионов рублей.

Кроме того, средства выделены на установку систем оповещения и управления эвакуацией, ремонт ограждений по периметру и наружное освещение. Все работы должны завершить до начала учебного года.