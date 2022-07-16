Участникам «Гринландии» не рекомендуют купаться в Быстрице

Чтобы избежать инфекционных заболеваний, отдыхающих просят не купаться в реке Быстрица. Фото: vk.com/grinlandia_fest

Участникам фестиваля «Гринландия» в селе Башарово не рекомендуют купаться в Быстрице. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, вода в реке не соответствует требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Уточняется также, что перед проведением мероприятия территорию поляны площадью 10 га обработали от клещей. Однако отдыхающим советуют использовать репелленты. Кроме того, для профилактики заболеваний и отравлений стоит взять с собой питьевую бутилированную воду и посуду, мыть руки перед едой и приготовлением пищи.

Напомним, что фестиваль авторской песни «Гринландия» проходит в Кировской области с 15 по 17 июля. Свое участие в событии подтвердили Олег Газманов и Сергей Трофимов.