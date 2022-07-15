В Кировской области срок запрета торговли алкоголем в жилых домах отодвинули до марта

Ограничения должны были вступить в силу с 1 сентября 2022 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировской области перенесли срок запрета продажи алкоголя в многоквартирных домах. Такое решение приняли на заседании ОЗС.

Ограничения должны были вступить в силу с 1 сентября 2022 года. Однако депутаты проголосовали за перенос сроков до 1 марта 2023 года. По мнению слуг народа, это позволит предпринимателям перепрофилировать бизнес или найти новые помещения, словом - адаптироваться под новые условия.

Напомним, когда этот день все-таки наступит, алкоголь нельзя будет продавать в следующих местах:

- торговые помещения, переведенные из жилых в нежилые;

- цокольные и подвальные этажи многоквартирных домов;

- объекты общепита, чья площадь зала обслуживания посетителей составляет менее 50 квадратных метров, расположенные в многоквартирных домах или на прилегающих территориях.

Всего под ограничения попадут 267 торговых точек: 220 магазинов и 47 объектов общепита.