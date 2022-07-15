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Общество15 июля 2022 13:22

В Кировской области будут усиленно бороться с нарушителями парковки

Какие меры будут принимать для пресечения нарушений, пока неизвестно
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Некоторые автомобилисты нередко паркуются прямо на тротуаре.

Некоторые автомобилисты нередко паркуются прямо на тротуаре.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кировской области усилят борьбу с нарушителями парковки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Требование выдвинул врио губернатора Александр Соколов. По его словам, на улицах масса нарушений парковки, которые он видел лично: «Машины ставят на пешеходных переходах, тротуарах, где угодно». Начальник областного УМВД Константина Селянин пообещал, что работа ведется и будет усилена. Ведомство вскоре отчитается о результатах.

Как именно будут бороться с нарушителям, пока неизвестно. Однако врио губернатора заявил о необходимости принятии мер для пресечения нарушений так же, как и для соблюдения ПДД водителями и пешеходами.