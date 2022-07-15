Борщевик, растущий вдоль трассы в Сунском районе, уберут в ближайшие дни

У трассы в Сунском районе борщевик скосят в ближайшие дни. Фото: архив «КП» Киров

В ближайшие дни вдоль шоссе в Сунском районе начнут косить борщевик. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Проблему поднял врио губернатора во время поездки в Нолинский район. Он пообщался с руководителями компании, ответственной за состояние придорожных полос. В разговоре глава региона высказал претензию по растущему у трассы борщевику в Сунском районе. Он отметил, что с опасным сорняком надо было разобраться еще в мае, но из-за задержки нужно решить эту проблему уже в ближайшие дни.

Добавим, что в 2023 году в Кировской области дорожники должны скосить борщевик до 1 июля.