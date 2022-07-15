В Кирове построят детско-спортивный комплекс за 2 миллиона рублей

Рабочие уже демонтируют старые конструкции на площадке. Фото: admkirov.ru

В Кирове у дома №3 на улице Егоровской установят новую детско-спортивную площадку. Рабочие уже начали демонтировать старые игровые элементы, чтобы освободить зону для постройки. Подробнее о комплексе рассказали в городской администрации.

В этом дворе площадку организовали десять лет назад. В 2012 году ее вместе с управляющей компанией обустроили жильцы. Однако конструкции со временем стали небезопасны: часть из них демонтировали. Поэтому сотрудники теруправления по Ленинскому району провели несколько встреч с жителями этого и соседних домов и вместе приняли решение о постройке новой площадки.

К реализации проекта присоединился депутат Кировской гордумы. Он выделил два миллиона рублей. На эти деньги установят современный игровой комплекс, уложат удобное покрытие, поставят спортивное оборудование и организуют территорию семейного отдыха.

Добавим, что площадку разделят на две зоны. Одна будет для ребят помладше, а другая для тех, кто постарше. Завершить все работы планируют уже к концу июля.