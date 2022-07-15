В Кирове «сплошные проверки» пройдут в течение трех дней

На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В Кирове пройдут традиционные «сплошные проверки». Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей в течение не одного, а целых трех дней. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Проверки пройдут 15, 16 и 17 июля в Октябрьском районе Кирова. На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства. Патрулировать будут также въезды и выезды из Кирова, пригородные зоны. В помощь автоинспекторам выйдут активисты «Ночного Патруля» и представители добровольных народных дружин.

Автомобилистов предупреждают о недопустимости пьяного вождения: за это придется заплатить 30 тысяч рублей и расстаться с правами на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.