На программу переселения правительство Кировской области выделит еще 556 млн рублей

За 2022 год в Кировской области из аварийных домов переселят 2300 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из бюджета Кировской области в текущем году дополнительно выделят 556 миллионов рублей для переселения людей из аварийных домов. Решение приняли на прошедшем 14 июля заседании областного Заксобрания, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Изначально на реализацию этой программы выделили 312 миллионов рублей. Дополнительные средства решили внести в связи с увеличением стоимости квадратного метра жилья. Помимо этого, Фонд содействия реформированию ЖКХ добавит к общей сумме еще 1,6 миллиарда рублей.

Всего в 2022 году в Кировской области из аварийных зданий хотят переселить 2300 человек. Для них уже достроили многоквартирный дом в поселке Вахруши, продолжаются работы в поселке Косино Зуевского района. Кроме того, идет подготовка к возведению жилых зданий в микрорайоне Лянгасово в Кирове, населенных пунктах Верхошижемье, Октябрьский и Вахруши.

Уточним, что в регионе сейчас переселяют жителей из домов, признанных аварийными в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.