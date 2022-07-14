В Кировской области разыскивают мужчину, пропавшего 3 мая

Если у вас есть информация об этом человеке, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области ищут мужчину, пропавшего без вести 3 мая 2022 года. В последний раз Константин Александрович связывался со знакомыми в тот же день. С тех пор, информации о его местонахождении нет.

Описание пропавшего предоставил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Морозову Константину Александровичу 35 лет, его рост 166 см. Он имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой и каре-зеленые глаза. Во что был одет мужчина в день пропажи, неизвестно.

Если у Вас есть какая-то информация о местонахождении Константина Александровича, просьба обратиться по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.