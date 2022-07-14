В Котельниче 16 июля пройдет крестный ход

Крестный ход в Котельниче начнется в три часа ночи у Никольского собора. Фото: архив «КП» Киров

Общегородской крестный ход в Котельниче пройдет 16 июля. Участники соберутся в три часа ночи у Никольского собора. Об этом сообщили в сообществе «Типичный Котельнич».

От точки встречи крестоходцы направятся к Старому городищу, там организуют первый молебен. Далее они пройдут по следующим улицам города: Карла Маркса, Советской, Прудной, Лучистой, Дружбы, Кутузова, Комсомольской и Труда. По пути участники зайдут в Александро-Невскую церковь.

Кроме того, в ходе шествия для паломников проведут панихиду у мемориального комплекса и еще несколько молебнов. Они пройдут в сквере около центральной районной больницы, у памятника погибшим в Великой Отечественной войне и у старой церкви.

Путь крестоходцев завершится у Никольского храма в 11:30.