Украла у хозяев ценности на 340 тысяч рублей: в Кирове домработница-воровка пойдет под суд

Домработница тайно похитила имущество хозяйки на 340 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Перед кировским судом предстанет 27-летняя домработница, своровавшая у хозяйки квартиры имущество более, чем на 340 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Следователи узнали, что обвиняемая работала у хозяйки квартиры в период с августа 2020 года по декабрь 2021. Женщины заключили устный договор по уборке квартиры на улице Труда. Для свободного прохода в помещение девушке выдали ключи. Она решила воспользоваться возможностью и тайно похитила имущество владелицы.

Она украла косметику, дорогую парфюмерию, драгоценности и 12 тысяч рублей наличными. На этом обвиняемая не остановилась и в декабре 2021 года своровала ключи от автомобиля хозяйки. В салоне «Toyota Land Cruiser» она достала еще 140 тысяч рублей.

В отношении девушки завели уголовное дело. Ее обвинили в краже в особо крупном размере. В прокуратуре Октябрьского района утвердили обвинительный приговор и отправили в суд на рассмотрение.