В Кирове задержали грабителя, напавшего на горожанина

Отряд росгвардейцев задержал дебошира и передал его сотрудникам полиции. Фото: 43.rosguard.gov.ru

Недавно в правоохранительные органы обратился кировчанин. Он сообщил, что на улице Зои Космодемьянской к нему подошел случайный прохожий, ударил, после чего забрал 1000 рублей и скрылся. Об этом случае рассказали в управлении Росгвардии по Кировской области.

На место вызова выехали правоохранители. Они попросили пострадавшего описать грабителя. После разговора, отряд отправился на поиски напавшего мужчины. Через некоторое время его удалось найти: приметы были схожи, а потерпевший опознал обидчика. Его передали сотрудникам полиции.

Выяснилось, что грабителем оказался ранее судимый 40-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело.