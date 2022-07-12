В Малой Субботихе установили новую детскую площадку

Площадку установили в рамках проекта поддержки местных инициатив. Фото: admkirov.ru

В Малой Субботихе обустроили новую детскую площадку. Место для игр ребят появилось на улице Центральной. Как сообщает горадминистрация, проект воплотили в жизнь в рамках ППМИ-2022.

Стоимость контракта составила 870 тысяч рублей. За эти деньги специалисты демонтировали старую деревянную горку и установили новые карусели, качели и другие игровые комплексы, уложили новое покрытие из песка. Вокруг площадки смонтировано ограждение. В день открытия для детей устроили праздник с конкурсами и танцевальным флешмобом.

Всего в текущем году в рамках проекта поддержки местных инициатив воплотят в жизнь шесть проектов в Первомайском районе. Так, в Озерках появится скейт-арена, в Гнусино - детская футбольная площадка. В планах также благоустройство двора на улице Воровского и ремонт двух участков дорог в Коминтерне.