Авария случилась поздней ночью на Южном обходе. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В Кирове на Южном обходе насмерть сбили пешехода. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла в понедельник, 11 июля, в 00.05. На 17 км Южного обхода ВАЗ-2115 сбил пешехода, который находился на проезжей части. В результате столкновения 55-летний мужчина погиб. Водитель легковушки также получил травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Полиция устанавливает все условия совершения аварии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.