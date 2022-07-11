Авария случилась поздней ночью на Южном обходе. Фото: Госавтоинспекция Кировской области
В Кирове на Южном обходе насмерть сбили пешехода. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.
Авария произошла в понедельник, 11 июля, в 00.05. На 17 км Южного обхода ВАЗ-2115 сбил пешехода, который находился на проезжей части. В результате столкновения 55-летний мужчина погиб. Водитель легковушки также получил травмы.
По факту ДТП проводится проверка. Полиция устанавливает все условия совершения аварии.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.