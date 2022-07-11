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Происшествия11 июля 2022 10:00

В Кировской области в ДТП с грузовиком пострадала четырехлетняя девочка и две женщины

Авария произошла в Мурашинском районе
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Легковушка поворачивала налево, а фура совершала обгон в попутном направлении. Фото: ГИБДД Кировской области

Легковушка поворачивала налево, а фура совершала обгон в попутном направлении. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области в ДТП с грузовиком пострадали три человека. Среди них - маленькая девочка. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась 9 июля в 07.12 в Мурашинском районе. На 2 км трассы «Киров-Котлас-Архангельск» столкнулись «Лада Икс Рей» и грузовик «МАН». Легковушка поворачивала налево, а фура совершала обгон в попутном направлении. В результате машины столкнулись; пострадали 33-летняя женщина-водитель и два пассажира «Лады»: 29-летняя женщина и 4-летняя девочка. Степень тяжести их травм неизвестна.

Всего за минувшие выходные на дорогах Кировской области произошло 23 ДТП, в которых пострадали 27 человек. Погибших нет.