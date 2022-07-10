В Кировской области поисковики просят помочь в розысках пожилой женщины

В последний раз Галину Бабкину видели 9 июля. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Вятскополянском районе разыскивают без вести пропавшую женщину. В последний раз Галину Бабкину видели 9 июля. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Галине Яковлевне 76 лет, рост 160 см, худощавого телосложения. Волосы у пропавшей женщины темные, крашеные, глаза - карие. В какой одежде была женщина - неизвестно.

Поисковики также сообщают, что у женщины может быть потеря памяти.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Галины, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Кроме того, можно позвонить инфоргам: Анне 8-909-130-05-25 и Ольге 8-922-995-80-80.