В Кирове отцам разрешили присутствовать при рождении детей

Сейчас при рождении ребенка могут присутствовать не только медработники, но и члены семьи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В больнице скорой медицинской помощи с апреля на свет появились уже 216 малышей. Об этом рассказали в правительстве Кировской области.

В родильном отделении есть все необходимое диагностическое и реанимационное оборудование. Круглосуточно дежурит бригада из пяти врачей: 3 акушера-гинеколога, анестезиолог-реаниматолог и неонатолог.

- Сейчас в перинатальном центре нашего учреждения возобновлена практика проведения партнерских родов, - сообщил главный врач больницы Согомон Аракелян. - Это востребованная у семей бесплатная услуга. В родильном отделении созданы все необходимые условия, имеются отдельные боксы. С июня в Центре прошло уже 15 партнерских родов.

Заведующая родильным отделением Ираида Родина отметила, что во время партнерских родов с роженицей может находиться любой близкий ей человек: супруг, сестра, мать, подруга. Это помогает будущим мамам сохранять эмоциональную стабильность - самое главное в таком длительном и непростом процессе.